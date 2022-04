Dan último adiós a Ángel Yael, estudiante muerto por balazo de la GN en Guanajuato

Dieron el último adiós al estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, quien perdió la vida luego de recibir un impacto de bala por parte de un elemento de la Guardia Nacional, en la ciudad de Irapuato.

A las 12:00 horas se ofreció una misa de cuerpo presente en la capilla de la agencia funeraria.

Estuvieron alumnos de la Universidad, amigos y familiares del estudiante de Agronomía.

La misa duró 50 minutos, finalizó con una porra y aplausos por parte de los asistentes.

A la una y media de la tarde el cortejo fúnebre partió hacia el panteón “Los Olivos”, en la Ciudad de Irapuato… Los padres de Ángel Yael, pidieron justicia.

“Claro que sí, justicia, mi hijo dio su vida para que los demás jóvenes puedan caminar tranquilos… ¿Qué espera por parte de las autoridades?… Que se pongan las pilas, nosotros creímos en sus propuestas y por eso los elegimos, entonces ahora que nos cumplan… ¿Ahora buscan tener una reunión para ver qué va a pasar sobre todo darle justicia a su hijo?… Nosotros como papás, espero me entiendan, no hemos podido hacer nada, lo primero es lo primero y ya primeramente Dios vemos qué sigue”, explicó Norma Lucía Rangel, madre de Ángel Yael.

“La justicia llegará como tenga que llegar, lo que sí yo creo que la libertad que tenemos de andar en las calles es lo más importante ahorita”, explicó Gerardo Campos, padre de Ángel Yael.

Los familiares de Ángel Yael lo recordaron como un joven alegre y estudioso, detalló Amparo Rangel, tía de Ángel Yael.

“Estamos demasiados tristes y con mucha impotencia porque él era un niño muy de bien, no fumaba, no tomaba, no nada y estamos muy impotentes porque no se vale”, relató.