Dan 88 años de prisión a madre y padrastro de ‘Calcetitas Rojas’

La madre y el padrastro de Lupita, la niña que fue conocida como “Calcetitas Rojas”, fueron sentenciados cada uno a 88 años de cárcel por el feminicidio de la menor, ocurrido en Nezahualcóyotl, Estado de México.

El juez del Poder Judicial mexiquense, César Menchaca, les dijo Yadira Medina Pichardo y a Pablo Rodríguez Escamilla que no hubo duda de que ellos privaron de la vida a Lupita.

Llegó la justicia, me duele porque mi hermana no supo defender a su hija. La niña me duele mucho, y agradecer a las autoridades que lograron hacer justicia, es una buena sentencia para mí. Él se la merece, ella también, por no decir nada. No acudió con nosotros a pedir apoyo. La niña por fin podrá descansar en paz, ahora ya tiene justicia”, dijo Marina Medina, tía de Lupita.