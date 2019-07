Dan de alta a Megan, la niña herida por una bala perdida en Iztapalapa

Luego de tres operaciones y cuatro días de hospitalización, la pequeña Megan, recibió este martes su alta médica, pero permanecerá internada en el Instituto Nacional de Pediatría para ser tratada psicológicamente.

“Hoy amaneció muy contenta se paró, se sentó me pidió una muñeca se la fuimos a comprar, la estuvo jugando, estuvo platicando con la psiquiatra”, apuntó Victorina, madre de Megan.

“Ella cree que el día de mañana, pasado, que su párpado se desinflame ella va a volver a ver como siempre. Psiquiatría va a estar al pendiente sobre su evolución, sobre su comportamiento y ya me dijeron, la niña de aquí no se va hasta que no estemos seguros de que se va psicológicamente bien”, apuntó Victorina Martínez, mamá de Megan.

En las próximas semanas Megan volverá al hospital para que le coloquen una prótesis.

“Se le va a tener que estar cambiando cada cuatro años, ya me dijeron de aquí, la niña hasta sus 18 años se le tiene que atender porque va creciendo se le tiene que ir cambiando la prótesis”, dijo Victorina Martínez, mamá de Megan.

La familia pasará los próximos días en casa de un familiar pues el padre de Megan considera que no es seguro regresar a la vivienda que ocupaban en la colonia El Manto, de Iztapalapa.

“Yo ya no voy a poder dormir tranquilo a esperar a que otro proyectil por otro loco caiga en una de mis otras hijas o de mi esposa”, indicó Celestino, papá de Megan.

El predio se ubica en la calle Mafafa, es de aproximadamente una hectárea y está ocupado por unas 15 familias.

Las viviendas son provisionales, con techos de lámina galvanizada debido a que el terreno está en litigio.

“Por eso es que en la organización no nos dejan hacer una casa bien sino una provisional para cuando ya se gane el terreno, ya nos dan nuestro terreno normal y ya se construya con losa”, dijo Celestino, papá de Megan.

El gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa garantizaron a la familia de Megan que se harán cargo de los gastos que se requieran para su recuperación.

Con información de Carlos Guerrero.

LLH