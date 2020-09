Dan de alta a dos cuatrillizos que nacieron en Veracruz en medio de pandemia

Lucas, Tayde, Irina y Mario, son cuatrillizos que nacieron el pasado 30 de julio, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Hospital General de Zona No. 8, del IMSS en Córdoba, Veracruz.

Te recomendamos: Nacen cuatrillizos en Guadalajara; la madre pide ayuda

Tuvieron 32 semanas de gestación, y los padres de los cuatrillizos dicen que los niños ya fueron dados de alta, pero las niñas aún se encuentran en el hospital

“Pues nos sentimos la verdad muy contentos, porque gracias a Dios los cuatro nacieron bien, los cuatro nacieron vivos, y nerviosos para todo lo que nos espera. -Muy contenta, fue un embarazo complicado, ya que tuve que estar en cama todo el tiempo pero gracias a Dios mis hijos están bien, ellos ya fueron estables y me los dieron de alta, las niñas todavía están algo delicadas porque pues todavía no comen por sí solas, comen vía sonda, entonces van a pasar algunos días para que puedan comer y las den de alta”, dijo Belida Jiménez, madre de los cuatrillizos.

Primero creyeron que serían gemelos, pero al paso de los meses les dijeron que eran cuatrillizos, al nacer, la madre tuvo sospecha de covid y permanecieron en aislamiento pero resultaron negativo.

“Mis hijos fueron en contra de muchos pronósticos, la verdad mi esposa es de gemelares, de familia de cuates, al principio teníamos esa idea que iban a ser cuates, pero ya en el cuarto o quinto mes supimos que iban a ser cuatro y la verdad pues no nos podemos quejar aquí en el seguro los doctores, las enfermeras, todo el personal nos han atendido bien, pero si ha sido un poquito complicado la verdad, mi esposa por lo que tuvo la sospecha de Covid, nos dividieron la familia, prácticamente unos por aquí y unos para allá, y ahorita vamos a estar así unos días aquí las niñas y los niños ya nos los dieron de alta, van a estar en la casa de mi esposa”, agregó Ernesto Pérez, padre de los cuatrillizos.

El primer cuatrillizo en nacer fue un varón que pesó un kilo 300 gramos; la segunda fue una niña, de 900 gramos. La tercera fue otra niña de un kilo; y el cuarto fue un varón de un kilo 200 gramos.

“Siempre me decían los doctores es posible que uno de sus bebés no nazca, están muy bajos de peso, mi niño el más chiquito estuvo entubado 10 días, gracias a Dios el está bien, come igual que su hermanito, todo bien ya”, explicó la madre.