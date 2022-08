Dan 43 años y 9 meses de prisión a feminicida de la niña Nicole Santos Palafox en Hidalgo

En Tizayuca, Hidalgo, fue sentenciado a 43 años y 9 meses a Miguel Ángel Hernández, por el feminicidio de la niña Nicole Santos Palafox.

La menor de siete años desapareció el 2 de marzo de 2021, cuando jugaba afuera de su casa, en la privada Lienzo Charro del fraccionamiento Rancho don Antonio.

Fue localizada siete días después en un camino de terracería con huellas de asfixia y abuso sexual.

Los padres de Nicole Santos apelarán la sentencia para que también se tome en consideración el delito de desaparición forzada.

“Nosotros hemos andado al pie del cañón, mi familia, mi colectivo, vecinos todos hemos andado para que se sacará una prisión vitalicia pero sabemos que no hay aquí, pero con 43 años estamos un poco satisfechos, no me van a devolver a mi niña, no me la van a devolver, pero que pague para que no siga haciendo más cosas”, dijo Jorge, papá de Nicole Santos.