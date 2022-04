Damnificados de Tula, Hidalgo, temen que lluvias eleven nivel del río y causen inundaciones

Cada vez que llueve en la Ciudad de México, aumenta el nivel del río Tula, en el estado de Hidalgo, causando preocupación ente los habitantes como Patricia, quien resulto damnificada por la inundación ocurrida la madrugada del 6 de septiembre.

En esa ocasión más de 5 mil viviendas y negocios resultaron dañados, hubo 30 mil damnificados y 15 pacientes fallecieron dentro del Hospital del IMSS.

A Patricia le preocupa que el torrente de aguas negras aumente el caudal y se meta a su vivienda, hace algunos días el nivel del río comenzó a subir, tras las primeras lluvias en la Ciudad de México.

Según las autoridades mantienen un monitoreo constante para alertar a la población, pero hasta ahora no ha sido necesario.

“Cuando nosotros tenemos el reporte de las lluvias y las precipitaciones en el Valle de México, nosotros estamos atentos de manera permanente a la revisión de los cauces”, insistió Patricia.

“Es preocupante porque ahorita como dijeron que iban a desencorvar el río y mira no han hecho nada hasta ahorita ya van, que son siete meses no, me parece, de la inundación y prácticamente no han hecho nada y sí es preocupante para nosotros”, refirió Fernando Yepes Martínez, vecino de Tula.