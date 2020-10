Damnificados de Tabasco hacen largas filas para recibir ayuda, temen nueva crecida de ríos

Habitantes de la ranchería Taxco, ubicada en Nacajuca, Tabasco, denuncian que los encargados del censo de daños por inundaciones en el estado nunca tocaron sus puertas. Dicen que el único apoyo que han recibido en más de 15 días, es una despensa.

Temen que haya una nueva crecida de los ríos y aún viven con sus pertenencias arriba de blocks.

“Mi hermano se llenaron todos, todos sus animales se le murieron. Nadie ha venido aquí, aquí pasé calenturas, fiebres. No tenemos apoyo aquí nada”, refirió Guadalupe Ramon, afectada de Ranchería Taxco.

Quienes sí fueron censados en varios puntos de Tabasco, han tenido que hacer enormes filas en el Centro de Convenciones de Villahermosa para poder cobrar el apoyo único de 10 mil 500 pesos.

“Venimos desde las 3 de la mañana. La mayor parte de la comunidad si la censaron, algunos ya vienen con folio y todo y no salieron algunos si algunos no” narró Lorena Zapata.

Después de 12 horas de fila, muchos llegaron a caja y se encontraron con que su pago no había sido liberado.

“Que no salí. Sufrí de comida, de bebida. De las 2, 1 de la mañana estamos aquí parados en la fila y no salí nada, si no nos dieron ahorita, menos luego”, exclamó el damnificado Gildardo Hernández.