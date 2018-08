Damnificados por desbordamiento de presa en Empalme, Sonora, vuelven a sus hogares

Tras el desbordamiento, el martes pasado, de la presa Ortiz, en el municipio de Empalme, en Sonora, las familias afectadas comenzaron a regresar a sus hogares para iniciar las labores de limpieza y para recuperar sus pertenencias.

Lizeth es habitante del poblado Morelos. Las aguas de los arroyos desbordados inundaron su vivienda.

Elizabeth vive en la comunidad La Atravesada. Ella recuerda que el agua la sorprendió y tuvo que sacar a sus hijos en tinas por el nivel tan alto de agua que arrasó con todo lo que había dentro de su vivienda.

No pudimos hacer nada, pusimos tapaderas en las puertas de todas maneras nos cayó toda el agua, aguantamos hasta donde pudimos, se me cayó la lavadora, se me echo a perder un refri, las camas, ropa y ahí tengo lodazal, el baño se me echo a perder”, Elizabeth Flores, habitante La Atravesada.