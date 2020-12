Damnificados por inundaciones en Tabasco hacen filas interminables para recibir apoyos

De nueva cuenta, las filas en el Parque Tabasco para recibir los 10 mil pesos en efectivo fueron interminables. Algunos reconocieron los riesgos de permanecer formados más de 10 horas esperando turno.

Otros temen ser asaltados.

Este martes, el secretario de Bienestar fue recibido con gritos y reclamos de los afectados al llegar al Parque Tabasco.

“Todos los que fueron censados van a recibir su apoyo. Hemos pagado hasta el día de ayer, no tenemos ningún problema en ningún municipio, excepto en Centro, que la gente viene cuando no les toca”, enfatizó el secretario Javier May Rodríguez.

“Nos cuesta trabajo entender que hay un orden alfabético y por comunidad y la gente llega, sin tener necesidad de ello, a dormir. No, yo no le echo la culpa a la gente. Se tomó la decisión porque sí se hacía con el reparto de tarjetas o de vales tendría que hacerse un proceso de licitación”, dijo el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.