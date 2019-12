Damnificados cierran Tlalpan por retraso en la entrega de viviendas

Integrantes de la organización Damnificados Unidos cerraron durante una hora y media la lateral de la Avenida Tlalpan, con dirección al Centro, a la altura del multifamiliar del mismo nombre, en protesta por el retraso en la entrega de sus viviendas reconstruidas.

Durante el bloqueo que inició poco después de las 13:30 horas y recién concluyó, los vecinos de los Multifamiliares Tlalpan exigieron la presencia del comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto.

Los afectados por los sismos de 2017 señalaron que este domingo les notificaron que los edificios reconstruidos no serán entregados a tiempo y en las condiciones acordadas, por lo que muchas familias pasarán el fin de año fuera de sus domicilios.

Algunos manifestantes incluso discutieron con automovilistas, quienes al estar varados en los carriles de la avenida, les reclamaban que ellos no tenían la culpa de su problema.

Los habitantes les respondían que desde hace dos años no tenían casa y no sabían lo que era estar en esta situación; a su vez, los dirigentes de la organización pidieron a los afectados no discutir con los automovilistas, quienes proferían insultos contra los manifestantes.

Todo se entregará en el mes de diciembre: Cravioto

El comisionado para la reconstrucción, Cesar Cravioto, informó para FOROtv que todos los edificios se entregarán este mes de diciembre, a pesar de los retrasos.

También indicó que cada uno de los departamentos se entregarán con los acabados necesarios para ser habitados.

Por lo que, descartó se entreguen con todos los acabados que no sean necesarios para la habitabilidad.

Insistió que la Comisión para la Reconstrucción está para atender las demandas de los damnificados y proveerles una vivienda segura.

