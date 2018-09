Cómo viven los damnificados del 19S en Iztapalapa y Xochimilco a un año del terremoto; denuncian que ocupan casas inhabitables y no han recibido ayuda. Parece que hubieran pasado solo unos días y no un año desde el sismo del 19 de septiembre.

Las calles de la colonia La Planta, en Iztapalapa, siguen llenas de escombros que se convirtieron en lodo y con tiendas de campaña que siguen en pie. Nicolás Hernández, habitante de la colonia La Planta de Iztapalapa, denuncia:

Estamos muy mal, la delegación ya nos olvidó, nos vinieron a cambiar el tubo del drenaje, pero mire cómo quedó todo esto, nada más llueve y todo se hace un lodazal”.

Hay damnificados, como María Dominga Reyes, que denuncian que no han recibido ningún apoyo, ni de Fonden, ni de la delegación Iztapalapa, ni del Gobierno de la Ciudad de México.

Damnificados del 19S en Iztapalapa y Xochimilco aún esperan ayuda (Noticieros Televisa)

En un año no se ha hecho nada, conmigo en lo personal no he recibido nada”, dice María Dominga.

En la colonia La Planta, 20 casas fueron catalogadas por Protección Civil como inhabitables.

Nosotros dormimos diario con la muerte, porque estamos sobre las grietas, yo en mi casa tengo un socavón enorme”, afirma Nicolás Hernández, habitante de la colonia La Planta.

De acuerdo con la delegación en Iztapalapa resultaron dañadas más de 20 mil viviendas: 13 mil con daño moderado, 5 mil con daño medio y mil 600 con daño mayor. Dione Anguiano, jefa delegacional de Iztapalapa, explica:

Ahí se tiene que generar una política de reubicación de vivienda y, en este caso, estamos hablando de 600, 700 casas”.

La delegada Dione Anguiano asegura que la colonia La Planta tiene grietas y fallas geológicas, por lo que no es apta para la reconstrucción. Sin embargo, los damnificados señalan que no les dan opciones.

Las casas de campaña que donó el gobierno de China son las que los vecinos usan para dormir o para guardar cosas, desde hace un año.

A Mauro Alvarado, vecino de La Planta, el Gobierno de la Ciudad de México le retiró el apoyo para renta, que era de 4 mil pesos mensuales.

El señor (José Ramón) Amieva me ofreció 5 meses de ayuda, nada más me dieron 2 y ya no me quisieron dar el tercero”, afirma Mauro Alvarado, damnificado de la colonia La Planta.

En Iztapalapa se entregaron recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de 15 mil a 120 mil pesos por afectado, pero resultaron insuficientes. En la calle de Galias de Lomas Estrella, donde murieron 4 personas, los vecinos siguen en espera de recuperar sus casas.

En Galias, 45 personas exigen el peritaje de su edificio, que quedó en medio de dos construcciones colapsadas.

Estamos en medio de edificios que se cayeron”, dice Lidia Gastelum, vecina de Galias 45, en Lomas Estrella, Iztapalapa.

En Lomas Estrella la gente acampó por ocho meses sobre un camellón. Ya no están acampando, pero su situación no se ha resuelto.

Nosotros estamos en etapa de reconstrucción y de reparaciones, pero seguimos sin poderlos habitar”, señala Miguel Ángel Mora, vecino de Galias 27, en Lomas Estrella.

Galias 27 y Galias 31 resultaron con daños mayores. La delegación Iztapalapa se encarga de la demolición, limpieza y reconstrucción.

El 19 de septiembre de hace un año, Esther Delgadillo se encontraba en un primer piso, cuando su edificio colapsó. Ella quedó en la planta baja y pudo salir. Hoy recibe ayuda para renta de 4 mil pesos mensuales, pero desconoce si podrá volver a tener un departamento propio.

Cuarenta largos años viví ahí y ahora, a los 78 años me quedé sin casa, sin nada”, dice Esther Delgadillo, vecina de Galias 31, en Lomas Estrella, Iztapalapa.

En Xochimilco, el sismo del 19 de septiembre agitó el agua de los canales turísticos y dejó daños en más de 3 mil 100 casas.

Despierta con Loret regresó a la zona rural de San Gregorio Atlapulco, en donde estuvimos hace un año. Vecinas lograron reconstruir sus viviendas con la ayuda de la asociación civil “Peripecia”. Antonia Laurel Vázquez, vecina de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, señala:

En 7 meses me hicieron la casa, le pusieron cimientos, es de block, está mucho mejor”.

Soledad Galicia, otra vecina de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, indica:

Mi casa fue pérdida total, se acabó todo, se acabó muebles, completamente me quedé sin nada”.

Ciudadanos brindaron su ayuda durante meses con agua, comida, ropa y material. Pero en la delegación Xochimilco le negaron el apoyo a Soledad Galicia, por haber denunciado en Despierta que no llegó Protección Civil. Donají Ofelia Olivera Reyes era la directora de Participación Ciudadana de la delegación Xochimilco.

La señora Donají, muy grosera, muy grosera, me señaló, ofendiéndome y faltándome al respeto. Tú porque dijiste en Televisa que no llegó Protección Civil, no te voy a dar nada, así me lo dijo”, denuncia Soledad Galicia, habitante de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.

Donají Ofelia Olivera Reyes es diputada plurinominal de Morena en el nuevo Congreso de la Ciudad de México. José Felipe García, director de Protección Civil de Xochimilco, ofreció una disculpa.

Hacerles una disculpa a ellas, no hay palabras para describir lo que se vivió”.

Un año después, la carretera Tulyehualco-Xochimilco, donde se registraron derrumbes y socavones, sigue en reparación y no hay fecha para su reapertura, lo cual afecta al transporte y la circulación vehicular.

Con información de Guillermo López Portillo/Despierta

