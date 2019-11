Custodios del penal de Tehuacán, Puebla, paran labores

En Puebla, alrededor de 80 custodios del Centro de Reinserción Social del municipio de Tehuacán realizaron un paro de labores, para exigir la homologación de sueldos, pago de horas extras, uniformes y seguro de vida.

Desde el primer cambio de turno de este viernes, los custodios suspendieron las actividades.

Las cosas son claras, son cuestiones de pagos nada más, y eso no tiene por qué alterar las visitas. Si hay una falla administrativa se tiene que cubrir de forma inmediata, nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos que enfrentarla y los señores custodios si no quieren dar el servicio, que no lo den, caen ellos en una irresponsabilidad”, señaló Marco Aurelio Ramírez, secretario General de Gobierno de Tehuacán.