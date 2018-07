Cumple 40 años el primer bebé nacido por fecundación in vitro

Hace justo 40 años nació, en Gran Bretaña, el primer bebé en el mundo gracias a la fertilización in vitro.

El tratamiento, entonces revolucionario, que consiste en la fecundación del óvulo fuera del cuerpo de la madre.

Ese bebé fue Louise Brown, que esta semana cumple lógicamente 40 años. Hoy es también mamá y tiene este mensaje.

“Sin la Fertilización in vitro yo no estaría aquí, ni tampoco mis hijos. Seis millones de personas no estaríamos aquí. Este procedimiento permite que la gente tenga hijos, y crea familias, y generaciones”, dijo Louise Brown, primera bebé nacida gracias a la fertilización in vitro.

Pero, aunque la técnica es algo común hoy día, sigue siendo algo caro. En Gran Bretaña si se quiere hacer de manera privada, un solo ciclo puede costar hasta 7 mil dólares, lo que está lejos de garantizar un bebé.

El consejo de las autoridades británicas es que cualquier mujer de menos de 40 años debe tener acceso gratuito a la fecundación in vitro, aunque ya hayan tenido hijos. Pero, crucialmente, esto no es obligatorio.

Esto significa que las autoridades médicas locales usan su discreción, dependiendo del dinero con el que cuenten.

Para la mala suerte de algunas británicas, la zona donde vive no les ofrece el tratamiento, a pesar de numerosos intentos y el apoyo de políticos locales.

“Que te digan que necesitas de la fertilización in vitro pero que no te la van a conceder es muy doloroso, porque te arrebatan tus sueños. Nosotros queremos que se nos dé esta oportunidad, tener lo que nuestros amigos tienen, la oportunidad de celebrar la Navidad y demás en familia”, describió la ciudadana Emma Edey.

Otros sí tienen suerte y más que eso. Esta otra pareja británica, Justin y Christine Clarke, hicieron historia médica hace unos años cuando su fecundación in vitro dio como resultado no un bebé sino cuatro.

Con información de Horacio Rocha Staines

