Cumbre de Líderes de América del Norte: Crónica del primer encuentro entre AMLO, Biden y Trudeau

Este jueves 18 de noviembre se llevó a cabo la Novena Cumbre de Líderes de América del Norte entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá; previamente se realizaron encuentros de manera bilateral. Migración, economía, pandemia y seguridad, fueron algunos de los temas que se abordaron. Esta es la crónica.

La primera reunión del presidente López Obrador fue con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Es un placer para mí tener la oportunidad el día de hoy de hablar de todos los temas que tenemos en común, como pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos grandes aliados”, expuso Justin Trudeau, primer ministro de Canada.

Previo al encuentro, el presidente López Obrador se asomó por el balcón y saludó a los mexicanos que se reunieron afuera del Instituto Cultural Mexicano en Washington.

El siguiente encuentro fue con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

“Nuestras conversaciones también tocan el tema de la prosperidad económica para nuestras dos naciones, el tema de nuestra preocupación compartida sobre migración y de lo que haremos al respecto como aliados, para responder, especialmente, a las causas que son raíz de la migración, y temas como tecnología y la exploración del espacio”, destacó Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.

“Tenemos que invertir para que haya trabajo y haya bienestar en América Central, para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar; que la migración sea opcional, no forzosa. Tenemos información que a partir de lo que hemos hablado ya hay un plan de parte del gobierno de Estados Unidos para ayudar a Centroamérica, algo que celebramos mucho”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Luego, llegó el encuentro con Joe Biden.

“Cuando yo era vicepresidente y ahora durante mi presidencia en diciembre dije que no iba a ser la política de buenos vecinos, sino la política de iguales, en pie de igualdad. Es una nueva relación, una relación emergente que se basa en respeto mutuo”, apuntó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Vamos a participar para la integración económica de América del Norte y de todo el continente, fortalecer nuestra región ante el avance de otras regiones en el mundo”, expuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Después de las 5 de la tarde, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá iniciaron la Novena Cumbre de Líderes de América del Norte, encuentro que tenía cinco años de no realizarse.

“Debemos ponerle fin a la pandemia y tomar acciones decisivas para frenar la crisis climática, ya tuvimos la oportunidad de hablar hoy pero debemos lograr una recuperación inclusiva para que todos compartan los beneficios; comprobar que las democracias pueden dar beneficios para el pueblo en el siglo XXI, mejorando la resiliencia en las cadenas de suministro, protecciones laborales, mejorando la ciberseguridad y ayudándoles a las pymes a prosperar en el hemisferio del Norte”, apuntó Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

El presidente López Obrador planteó a sus homólogos dejar de rechazar a los migrantes.

“Deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios, por ejemplo: dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ¿por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio?. ¿Por qué no podemos producir en América del Norte lo que consumimos? Claro que sí. Es asunto de definición y de estrategia económica regional”, dijo el presidente López Obrador.