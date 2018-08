Congreso de Guerrero propone reformas para legalización de cultivo de amapola

El Congreso de Guerrero envió a la Comisión Permanente una iniciativa que reforma diversas leyes para legalizar el cultivo de amapola, con fines científicos y medicinales.

La propuesta adiciona y modifica la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Explica que esto permitiría atender la crisis de acceso de medicamentos controlados para los pacientes que requieren de cuidados paliativos, pero también contribuiría a frenar la violencia de la política prohibicionista.

En la iniciativa se reconoce que Guerrero se ha convertido en la entidad más violenta de México y Acapulco la ciudad más peligrosa, la cuarta en el mundo, según el ranking 2015 elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Según datos oficiales, en Guerrero, la tasa de homicidios en 2014 fue de 47 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el triple de la media nacional.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guerrero se ubica como el mayor productor de amapola del país.

Ahí se cosecha el 60% de toda la producción nacional de goma de opio.

A pesar de esto, según los resultados de la medición de pobreza 2014, dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Guerrero es el estado más pobre de la República.

Siete de cada 10 guerrerenses viven en situación de pobreza, 69.7% en situación de marginación y 31.7% en pobreza extrema.

La iniciativa fue turnada para su dictamen y análisis a las comisiones de estudio legislativos y salud del Senado.

Sánchez Cordero iniciará diálogos sobre legalización de drogas

La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, propuesta como la próxima secretaria de Gobernación, aseguró que Andrés Manuel López Obrador le autorizó comenzar el diálogo en torno a la legalización de las drogas.

“El sábado pasado, cuando tuve mi audiencia de la reestructuración de la Secretaría de Gobernación y que él sabía perfectamente de todas mis conferencias de prensa y sobre todo de mis artículos en la prensa, sobre la despenalización de la droga me dijo textual: carta abierta, lo que sea necesario, lo que sea necesario para pacificar este país, abramos el debate”, señaló Olga Sánchez Cordero.

Así lo dijo al participar como ponente en el seminario ‘Violencia y Paz’ del Colegio de México.

Al encuentro acudieron familiares de personas desaparecidas quienes le pidieron justicia para las víctimas.

Sánchez Cordero dijo que la discusión legislativa no debe enfocarse sólo en el tema de la amnistía, sino abarcar todos los aspectos que permitan a México entrar a un proceso de justicia transicional para llegar a la paz.

“Estimo que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya, no sólo las amnistías, sino también, la posible reducción de pena, las comisiones de investigación de la verdad y las Comisiones de la Verdad, así como la referencia a nivel nacional de reparación integral. Paralelamente debe irse avanzando en la propuesta de la despenalización de la droga y la política pública para la recuperación de espacios”, explicó Olga Sánchez Cordero.

Al seminario también asistió como ponente el poeta, Javier Sicilia, quien pidió que los foros con víctimas y especialistas planteados por López Obrador para la pacificación del país no se conviertan en un espectáculo.

Criticó particularmente la información que se ha difundido respecto a la posible participación del Papa Francisco en el diálogo.

“Si no entendemos que el asunto es integral y cada quien va a agarrar por su lado, y se va a tratar de estarnos oyendo y uniendo en foros, no vamos a ningún lado. Sigo insistiendo, no lo volvamos un show, esto del Papa ha sido verdaderamente lamentable. Además, utilizar al Papa es un show más, el tema no está, la resolución del problema no está en el Papa, no está en los foros, está en poner a trabajar lo que ya hemos construido y a ponernos en serio a tomar esto como la agenda de la nación”, aseguró Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Al Concluir el evento, Sánchez Cordero comentó, en entrevista con los medios, que la invitación formal de López Obrador al Papa Francisco, para que se sume a los foros de paz, será después del primero de diciembre, cuando puedan tener una comunicación como jefes de Estado.

