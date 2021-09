Culpan a cinco bomberos que atendieron incendio en Guardería ABC de homicidio; podrían ir a la cárcel

Han pasado 12 años de la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y los padres de los menores aún buscan justicia, pero de manera paralela hay cinco bomberos que son acusados por su presunta responsabilidad en el siniestro.

Te recomendamos: SCJN confirma culpabilidad de 22 personas por incendio en Guardería ABC

Cinco de ellos que participaron en el rescate de niños durante el incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, están a punto de pisar la cárcel fueron sentenciados a 28 años de prisión por homicidio y lesiones culposas.

Arturo Dávila, quien tiene 44 años como bombero, dice que lo acusan de haber firmado un dictamen de seguridad en el año 2001 cuando la guardería apenas era un proyecto y los dueños solicitaron dicho documento.

“En el momento que lo hice no existía ni siquiera un reglamento municipal de bomberos y protección civil. De cualquier manera, hubiera estado funcionando o no, ese dictamen tenía solo un año de vigencia, dejó de tener validez y el incendio de la guardería sucedió 7 años después”, comentó Arturo Dávila.

Arturo Dávila, el primer oficial de bomberos en firmar ese documento señaló que la falta de una dirección municipal de Protección Civil y un reglamento local hizo que emitiera el dictamen basado en la experiencia.

Jesús Díaz, secretario general del Sindicato de Bomberos, comentó: “El objetivo del bombero es salvar la vida no ir a quitarla, no ser delincuentes. En 11 años jamás nos manifestamos porque nosotros pensamos que las leyes protegían el departamento de bomberos, teniendo en cuenta que los argumentos que en aquel entonces se les aplica a los compañeros inculpados son reglamentos que ya habían, ya tenían caducidad. Entonces es injusto que no tengamos todavía un origen y una causa y se esté culpando a personas inocentes”.

Los cinco bomberos de Hermosillo que firmaron los documentos llevan 12 años enfrentando a la justicia.

Dicen que habían guardado silencio porque confiaban en la justicia, ya que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que su sentencia de 28 años es excesiva y ministros como Luis María Aguilar no encontró responsabilidad legal en ellos.

Luis María Aguilar, ministro de la SCJN, comentó: “Estas obligaciones estaban más vinculadas a conductas o funciones de autoridades del estado y no del municipio. Yo considero que no está clara la circunstancia que tuvieran alguna vinculación legal y que hayan incumplido y por lo tanto se puedan considerar como involucrados en estos hechos de la guardería”.

En 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia analizó el caso, el ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente del máximo Tribunal, planteó que la responsabilidad recaía en funcionarios de alto nivel del gobierno de Sonora, encabezado por Eduardo Bours, los entonces directores del IMSS, Juan Molinar y Daniel Karam, así como la dueña de la guardería, Marcia Matilde Gómez del Campo, familiar de la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, pero el resto de ministros desechó el proyecto.

Los bomberos acusados sostienen que el incendio que se originó en el edificio contiguo perteneciente al gobierno del estado.

Ante el temor de ir a la cárcel, el gremio de bomberos y parte de la sociedad de Hermosillo salieron a las calles a clamar justicia por los cinco elementos acusados.

José de Jesús Galindo, bombero de Hermosillo, Sonora, dijo: “Tengo 12 años firmando todos los viernes, por lo pronto tengo colitis, gastritis. Ciertas cosas a consecuencia de la guardería nada más verificamos que estuvieran las cosas en su lugar y trabajé en el servicio”.

La agrupación “Manos Unidas por Nuestros Niños’, integrado por padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el siniestro, emitió un comunicado en el que deslinda a los bomberos de ser responsables del incendio y dice “no puede hacerse justicia cometiendo una injusticia”añade que el colectivo les otorgó el perdón en el año 2013.

Con información de Luis Pavón

LSH