El día después; Culiacán, ciudad que despertó temerosa tras balaceras

Un día después de los enfrentamientos que silenciaron a Culiacán, Sinaloa, esta ciudad amaneció asustada e incrédula pese a llevar años de convivencia con el crimen organizado, así fue como sus habitantes relataron el miedo que durante horas invadió la capital.

En uno de los sitios que durante la balacera causaron más polémica pues, en un video, un conductor buscaba refugio en una gasolinera en donde varios empleados observaron todo el acontecimiento, uno de ellos recogió un poncha llantas que arrojaron los delincuentes.

Los habitantes de la zona de Tres Ríos, punto donde se dio el operativo federal contra el hijo de ‘El Chapo Guzmán’, recuerdan lo que vivieron.

Con terror, terror porque nosotros teníamos mujeres aquí trabajando, no nos dieron oportunidad de sacarlas a ellas y tuvimos que estar aquí, fueron detonaciones demasiado rápidas muy fuertes, fueron más de dos horas y estuvimos refugiados en las oficinas, tirados en el piso”, relató otro testigo de la balacera.

En la fachada de la casa donde presuntamente fue ubicado Ovidio Guzmán se observaron decenas de disparos de armas de fuego calibre 50.

En esa misma zona se encuentra la tienda de autoservicio donde familias completas quedaron atrapadas por horas durante los disparos.

Este viernes, el establecimiento, así como otros de la principal zona comercial de Culiacán se mantuvieron cerrados.

Desde 2008 no veíamos una situación tan grave como la que vivimos ayer, desde entonces no se miraba una zona de guerra tan fuerte, la ciudad estaba sitiada, no había un lugar seguro para nadie”, Gabriel Medina Salazar, paramédico.