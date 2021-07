Cuitláhuac García destaca que los baños de las gasolineras de Veracruz ya son gratuitos

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, destacó en una conferencia de prensa, realizada el lunes 12 de julio de 2021, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando para garantizar y regular los precios justos en los combustibles, pero no solo resaltó ese punto, sino que también detalló que las gasolinerías del estado ya no cobran por pasar al baño y son gratis.

Incluso relató que en ninguna gasolinera de Veracruz le han dicho que debe pagar por usar los baños.

“Ves el cambio, ya no te exigen pagar. Ya hasta uno se anima ahí a darles la cooperación porque no te la exigen, es voluntaria y la das con gusto. Ves el cambio que ya no te la exigen (cooperación). En ninguna me han dicho ‘oiga, tiene usted que pagar’. Incluso me topé con que me dijeron: ‘No, no pague, es gratis’. Yo hasta iba a grabar, parece increíble, pero es cierto. Estaba la señorita ahí para decir no deposite. Es gratis. Yo hasta me fui pa’ atrás”, mencionó el gobernador de Veracruz.