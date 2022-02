Cuidado, las caídas a ras de piso pueden ser mortales: Especialistas

Son un riesgo constante. Las caídas a ras de piso pueden ser de vida o muerte, principalmente para los adultos mayores.

“En adultos mayores hay en promedio, tenemos el registro que de 2 a 3 muertes diarias en adultos mayores es por caída; el accidente que más se atiende por servicios de ambulancias de Cruz Roja Mexicana son las caídas, es en lo que más se movilizan las ambulancias en este país”, comentó Pitichi Rivadeneyra López, coordinadora Nacional para la Prevención de Accidentes de Cruz Roja Mexicana.

Toño llegaba una tarde a su casa y se le cayeron las llaves al piso.

Al tratar de levantarlas se tropezó, provocando una lesión importante en su brazo izquierdo.

“Cuando quise recogerlas me fui de boca y tuve una fractura de radio y cúbito. Fue un accidente a ras de piso. Sí, en la puerta de mi domicilio, cuando yo llego a urgencias para que me den la atención, me doy cuenta que mucha gente llega con lesiones, con fracturas en tobillo, en brazos y con algunos golpes en cabeza, por caídas a ras de piso”, compartió Toño, víctima de una caída.

Luis Camacho tiene 17 años de paramédico en la Cruz Roja Mexicana y nos dijo que todos los días atienden caídas en la Ciudad de México.

“En el 2021 atendimos 51 mil 140 servicios, de los cuales casi 7 mil servicios fueron caídas, podríamos estar hablando que aproximadamente es el 30%. Son caídas principalmente en el hogar y tienen que ver con pacientes que pertenecen a los extremos de la vida, tanto niños como adultos mayores”, indicó Luis Camacho, paramédico de la Cruz Roja.

Hace un mes don Mariano se cayó en un tianguis, se tropezó con un puesto, y aún no se ha podido recuperar.

“Sí, de hecho, tengo la herida aquí, ya tiene más de un mes; la verdad, sí son peligrosas porque uno no se imagina el grado que puede tener el golpe o torcedura o quebrarse un hueso es muy delicado”, narró Mariano Pacheco, víctima de una caída.

“Que increíblemente uno pensaría, se cayó caminando, ¿cómo pudo haber tenido una lesión tan grave?, pues efectivamente una lesión tan grave se puede provocar tan sólo por bajarse de la banqueta y caer”, señaló Luis Camacho, paramédico de la Cruz Roja.

Los especialistas en la atención de este tipo de accidentes recomiendan a las personas tener cuidado al caminar.

En el caso de adultos mayores se deben acondicionar baños y escaleras con barandales.

Con información de Santos Briz.

LLH