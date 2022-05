Cuerpo de Yolanda Martínez no presentaba signos de violencia, reitera Fiscalía de NL

Luego de que el señor Gerardo Martínez revelara que su hija, Yolanda Martínez, fue asesinada y no se suicidó como sugiere la primera línea de investigación de la Fiscalía de Nuevo León, este lunes, 16 de mayo de 2022, la fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las mujeres, Griselda Núñez, reiteró que la joven no presentaba signos de violencia.

N+ te recomienda: Yolanda Martínez pudo haber sido envenenada, informa su padre

“Y en el caso de Yolanda, de manera particular, no se encontraron hallazgos de algún tipo de lesión tanto en su entidad ósea, como también en las vestimentas, no se obtuvo ningún dato de alguna lesión violenta que pudiese ser relevante”, aseguró Griselda Núñez, Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra Las Mujeres.