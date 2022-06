Cubrebocas vuelve a ser obligatorio en Puebla por aumento de COVID-19

El gobierno de Puebla anunció hoy, 23 de junio de 2022, que el cubrebocas volverá a ser obligatorio en el estado debido al aumento de casos COVID-19.

Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación de Puebla, explicó que el aumento en el número de contagios lleva a las autoridades a “revalorar las medidas de prevención”, en beneficio de la gente.

“Es por ello que por convenir así a los intereses del estado y la sociedad, el decreto que hoy se publica en el periódico oficial del gobierno del estado establece, en primer lugar, el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados y el uso del cubrebocas al aire libre cuando el número de personas sea importante, se concentre en un mismo momento y lugar”, dijo.

Explicó que como segunda medida se mantendrá el aforo al cien por ciento en los establecimientos, pero la autorregulación es la nueva restricción, es decir cada establecimiento será responsable de garantizar la sana distancia.

Como tercera medida se deberán reforzar los protocolos de acceso sanitario a todo tipo de inmueble.

Como cuarta medida se invita a la población a seguir usando la aplicación Alerta Covid Puebla, disponible en los teléfonos inteligentes.

Quinta medida: Todo evento de más de 300 personas requiere la validación de su protocolo sanitario por parte de Protección Civil del estado.

Finalmente, la funcionaria pidió evitar que los contagios crezcan y sugirió a la población permanecer en casa siempre que sea posible.

Por su parte, Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, destacó que las medidas se toman ante el incremento exponencial de contagios.

Añadió que su gobierno decidió el uso de cubrebocas en lugares cerrados y su uso en lugares abiertos con altas concentración de personas.

“El uso obligatorio de cubrebocas debe de darse y debe ser una decisión propia de las personas que asisten a lugares cerrados, públicos, pero también debe ser impuesta y revisada por quienes están al frente de los establecimientos”, dijo.

Sobre los aforos, el gobernador dijo que no se decidió imponer disminuciones para no regresar a la impresión de un estado de gravedad por el coronavirus, porque no se tiene éste en sí ya que los contagios y los síntomas son casi cuadros gripales.

Insistió en que la nueva restricción es la autorregulación.

Con información de N+

AAE