Cubrebocas se usaría hasta 2022, asegura Anthony Fauci

El principal epidemiólogo de EEUU, Anthony Fauci, consideró “posible” que los estadounidenses deban usar cubrebocas en 2022, aunque estimó que puede haber “un grado de normalidad” hacia finales de este año.

Además calificó como “terrible” que el país se acerque a las 500 mil muertes a causa del COVID-19.

“Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró el experto al programa ” Meet the Press”, de la cadena NBC News.