Cubrebocas, pasaporte para viajar en avión

El cubreboca es un requisito tan importante para viajar en avión como lo es el pasaporte, afirman integrantes del sector aéreo internacional.

Te recomendamos: En México van 42 mil 645 muertos por coronavirus y 378 mil 285 casos confirmados

“Si el pasajero no lleva mascarilla o cubreboca no puede embarcar, como es parte del protocolo de transporte, es como si fuera sin su pasaporte, la aerolínea no le puede proveer con su pasaporte, tampoco le podemos proveer con una mascarilla, los asientos en el avión se venden según la demanda, porque la medida más segura a bordo es el uso del cubreboca durante todo el vuelo, el bloqueo del asiento medio nos separa del asiento de al lado, más no de adelante, no de atrás, no del del pasillo de al lado, no tenemos un metro y medio alrededor libre en ningún momento, sobre todo en clase económica, por tanto, la medida de seguridad es la mascarilla”, indicó Felipe Bonifatti, director para México, América Central y Caribe de Lufthansa Group.