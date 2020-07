Cubrebocas, clave para reactivar la economía, afirma Arturo Herrera

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, estimó que la población en México se tendrá que acostumbrar a convivir con la pandemia un año o más y por primera vez se refirió al cubrebocas como un elemento importante para reactivar la economía de manera ordenada y para que no le pase al país lo que le sucede a California.

Te recomendamos: ¿Cuáles son las colonias con mayor y menor uso de cubrebocas en CDMX?

“Hay que tener una careta, hay que tener una máscara, yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana, pero va a ser no solo uno de los elementos más importantes para protegernos en la economía, sino va ser uno de los elementos que permita relanzar con mayor éxito la economía el caso de California es un caso dramático y eso sería terrible para cualquier economía”, dijo Arturo Herrera.