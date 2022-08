Cuba recibe ayuda de México para controlar incendio en depósito de combustible

Expertos de México y Venezuela se unieron el domingo al personal de Cuba para controlar un potente incendio en su principal instalación de almacenamiento de combustible, que ha ocasionado la muerte de un bombero y ha dejado 16 desaparecidos en medio de las llamas.

Un rayo cayó sobre uno de los ocho tanques de almacenamiento de combustible en la instalación, situada a unos 130 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades han reportado más de 4 mil evacuados en la zona cerca del lugar.

La elevada temperatura concentrada por el incendio se extendió el sábado a un segundo tanque que colapsó, sorprendiendo a los bomberos y a otro personal que laboraban en el lugar.

Más de 100 personas, muchos de ellos socorristas, resultaron heridos -principalmente por la segunda explosión- de las cuales 24 permanecen hospitalizadas, cinco en estado crítico, según las autoridades sanitarias locales.

Un total de 82 miembros del personal militar y civil de México, así como 35 bomberos y técnicos de Venezuela, con experiencia en manejo de incendios provocados por combustible, llegaron a la isla en cuatro aviones cargados de espuma, equipamientos y otros productos químicos retardantes de fuego para unirse en las acciones y controlar del siniestro que aún se propaga.

“Estamos enfrentando un evento que no es casual en el país. Es un incendio de alta proporción (…), muy difícil de controlar en Cuba donde no hay todos los medios que se requieren, no hay toda la tecnología y por tanto estamos contando con asesoría técnica (…)”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel.

“La ayuda es importante, diría que es vital y va a ser decisiva (…)”, dijo a la televisión estatal.