Cuba quiere diálogo con EU sin actitud ‘aberrante’ de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en su primera entrevista desde que asumió el cargo en abril que su Gobierno no podrá dialogar con el mandatario Donald Trump si Estados Unidos persiste en mantener una actitud “aberrante” hacia la isla.

Queremos diálogo, pero tiene que ser entre iguales, que se nos respete y no se nos condicione nuestra soberanía y nuestra independencia, porque no aceptamos imposiciones y no estamos dispuestos a hacer concesiones”, dijo Díaz-Canel en la extensa entrevista con la cadena estatal venezolana Telesur, que fue transmitida el domingo por la noche.