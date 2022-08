Cuauhtémoc Cárdenas se pronuncia contra recorte al presupuesto del INE

Es necesario para México cuidar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), de cara a la propuesta de reforma electoral, aseguró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Te recomendamos: El INE no necesita transformarse o desaparecer: Lorenzo Córdova

Al participar en la asamblea plenaria del Grupo Plural en el Senado, el ingeniero Cárdenas se manifestó en contra de recortar el presupuesto nuevamente al INE.

“Sí me preocupan algunas cosas que están ahí alineadas, por ejemplo, la elección de los consejeros y la elección de magistrados, me preocuparía que al Instituto Electoral no se le dieran los recursos que la Constitución establece, no debieran recortársele los recursos, me parece que garantizar la autonomía de la autoridad electoral es fundamental, no tengo ninguna duda”, indicó Cuauhtémoc Cárdenas.