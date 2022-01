Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, rechaza haberse reunido con líderes del narco

Difundieron una fotografía en la que aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, junto con tres presuntos líderes del narcotráfico en el estado.

La imagen habría sido tomada a finales de enero o principios de febrero de 2019 aparentemente en la casa del gobernador en la zona residencial de Tabachines, en Cuernavaca.

En la imagen aparecen Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe” o “El Gato”, líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A un lado aparece Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas.

Luego se observa al gobernador Cuauhtémoc Blanco, y al extremo derecho Raymundo Isidro Castro Santiago, “El Ray”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos”, en Xochitepec, presuntamente durante una riña entre grupos criminales.

La fotografía apareció luego de la captura de Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, alias “La Jefa”, presunta líder del grupo criminal Guerreros Unidos, detenida el sábado 6 de noviembre en el municipio de Oaxtepec.

Entre los objetos decomisados estaba su teléfono celular donde fue encontrada la fotografía.

Esta mañana el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco rechazó conocer a líderes criminales que aparecen con él en la fotografía.

“Mira, yo mi conciencia está tranquila. Ya lo he dicho, el que nada debe nada teme y yo estoy muy tranquilo… Entonces estamos aquí a la mayor disposición, como te digo doy la cara, yo no tengo nada que ver, así como inventaron un asesinato cuando fui presidente municipal, era cuando me inventaron que me querían meter a la cárcel así va a seguir esto, es política, política de narcopolíticos que están metidos”, dijo Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.

“Voy a seguir trabajando para darle paz al estado y esto pues mejor que se preocupen los narcopolíticos que están aquí que ellos están siendo investigados, entonces yo no tengo nada que esconder, investiguen al 100 %, la gente que me conoce sabe cómo soy… Esa fotografía pues la tomo como una más de las que me he tomado y nada más… Así es, así es la política, pero sabes qué, como me gustan los trancazos pues voy con todo este 2022 con estos personajes que tanto daño le han hecho al Estado”, dijo Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.