Cuauhtémoc Blanco denuncia que en Morelos hay ‘narcopolíticos’ y cadenas de corrupción

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció, en una entrevista exclusiva que concedió a Danielle Dithurbide, para Despierta, que en su estado hay “narcopolíticos” y cadenas de corrupción de alto nivel.

“Hay personajes en este estado (en Morelos) que se han enriquecido durante mucho tiempo. Hay gente que está involucrada con el narcotráfico, lo he dicho muchas veces, hay narcopolíticos, que ojalá algún día caigan”, afirmó.

Aseguró que algunos exgobernadores y secretarios de Seguridad de Morelos que pactaban con el narco, sin embargo, sostuvo que en su Gobierno “no se está pactando con nadie”.

Sobre las fotografías que circularon en varios medios y redes sociales con presuntos narcotraficantes, negó que tenga relación con el crimen organizado y subrayó que que siempre se va a sacar fotografías con toda la gente, “porque a mí no me gusta ser grosero”.

Blanco indicó de los personajes que aparecen con él en las fotografías dos fueron detenidos y uno de ellos murió en un penal, por una riña; además, una tercera persona está prófuga.

Acusó que la clase política de Morelos lo ataca porque un “futbolista, como le llaman ellos, les estorba”, pero “todos estos ataques políticos, al contrario, me motivan… para desenmascarar a todos esos personajes políticos”, pero primero confía en que se hará justicia.

Cadena de corrupción de alto nivel

Cuauhtémoc Blanco también acusó que en Morelos existe una cadena de corrupción de alto nivel, en la que están involucrados el exgobernador, Graco Ramírez; fiscales y hasta jueces.

Destacó que la gente debe saber “lo mafioso y lo asqueroso que es la política”, al revelar que Graco Ramírez “agarraba su mochadita” y repartía dinero a los diputados para que le autorizaran un préstamo con los bancos.

“Si no se robaran tanto los políticos seríamos uno de los mejores países del mundo y no hubiera tanta pobreza como lo hay”, apuntó.

El exfutbolista afirmó que no se considera un político, “yo simplemente soy un ciudadano, que me dolía cómo estaba mi país y ver tanta pobreza. Eso sí me duele mucho”.

“Yo no tengo miedo, que me investiguen”, afirmó ante las indagaciones que se realizan en su contra por presunta corrupción.

Aseguró que el dinero y los bienes que tiene los obtuvo gracias a su carrera futbolística, a tal grado de comprarse un departamento en Chicago, donde llegó a vivir, y también admitió que tiene cuentas en el extranjero.

Aspiraciones políticas

Cuauhtémoc Blanco descartó aspiraciones presidenciales para 2024, pero dijo que si se le presenta alguna posibilidad para ocupar algún otro cargo público no diría que no.

Cuestionado sobre si cualquier persona puede llegar a la Presidencia de la República, el gobernador de Morelos respondió que lo más importante es convencer a la gente y tener carisma.

Dejó claro que no quiere llegar a ser presidente de la República Mexicana, solo del Club América.

Finalmente, dijo que por el momento no sabe qué hará después de que termine su mandato como gobernador de Morelos, cargo que concluye en dos años más.

A continuación, te compartimos la entrevista completa de Cuauhtémoc Blanco.

