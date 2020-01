Cuatro mil policías escoltarán a los Reyes de Magos en la CDMX

Más de cuatro mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participan en el operativo de vigilancia y vialidad con motivo de las compras por el ‘Día de Reyes 2020’, en las 16 alcaldías de la capital, a fin de inhibir delitos de alto impacto.

El dispositivo comenzó desde tempranas horas de este sábado y finalizará hasta el término de las actividades, tiene como propósito resguardar la integridad física y patrimonial de los consumidores y de la ciudadanía en general.

Para la estrategia de seguridad, los cuatro mil 902 oficiales de la SSC refuerzan la seguridad con el apoyo de 272 patrullas, 10 ambulancias, 18 motocicletas prehospitalarias, tres unidades especiales, dos torres tácticas, así como un helicóptero del agrupamiento Cóndores, para atender las emergencias.

Además, cuentan con el apoyo de personal encargado de monitorear las cámaras de seguridad del Centro de Control y Comando (C-2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano (C-5), para informar alertas en tiempo real.

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la policía capitalina pone énfasis en la vigilancia de tiendas departamentales, plazas comerciales, instituciones bancarias, entre otros lugares donde se reporta mayor afluencia de personas.

En lo que respecta al transporte público, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro , terminales de autobuses, carreteras con los diferentes accesos y salidas a la ciudad, tendrán presencia policial, para evitar delitos como robo de pasajeros y transeúnte.

Para mayor seguridad de la población, la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fenómenos delictivos como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar el dinero; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

También exhorta a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de tránsito; respetar los accesos vehiculares y peatonales; mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

