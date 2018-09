Cuatro aspirantes se registran por la presidencia del PAN

Cuatro aspirantes se registraron para contender por la presidencia del PAN (Partido Acción Nacional) a dos días de haberse publicado la convocatoria.

“José Luis Espinosa Piña ha dado a conocer, manifestado su intención por registrarse y competir en esta elección, también Manuel Gómez Morín Martínez del Río como ustedes saben, posteriormente Marko Antonio Cortés Mendoza, los tengo en orden no cronológico y Ernesto Ruffo Appel”, detalló Gerardo Priego, de la Comisión Organizadora de la Elección del CEN del PAN.

Luego de sesionar este miércoles, la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN recordó a la militancia que desde el 11 de septiembre y hasta el día 29 se podrán registrar quienes aspiren a la presidencia del partido.

Según la convocatoria, tendrán que recolectar al menos el 10 por ciento de firmas de apoyo del padrón, 28 mil 33, de las cuales no podrá haber más del 5 por ciento por estado, es decir, hasta mil 402 firmas por entidad.

El 10 de octubre la Comisión declarará la procedencia de aquellos aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos y la campaña interna será de 30 días, del 12 de octubre al 10 de noviembre. La jornada de votación se llevará a cabo el 11 de noviembre.

Los panistas en el extranjero y en tránsito por el país podrán votar. Los candidatos podrán gastar hasta 5 millones pesos en su campaña.

“En esta ocasión hemos acordado aprobar hasta 5 millones de pesos por candidato, es decir, estamos reduciendo a la mitad la posibilidad de gastos de campaña, es importante mencionar que el partido no va a darle un quinto a ningún candidato”, apuntó Cecilia Romero, presidente de la Comisión.

Los comisionados destacaron el proceso democrático para la elección de su presidente.

“Aquí no hay mesías, aquí no se va a elegir una presidenta o un presidente a chifletazos, aquí no se define porque haya un dueño de partido que decida que haya un presidente o una presidenta, no, aquí en el PAN tenemos elecciones plurales”, advirtió Kenia López.

Ante la petición de 102 mujeres para que la Secretaría General sea ocupada por una panista, recordaron que los estatutos del partido ya contemplan paridad de género en la integración del Comité Ejecutivo Nacional.

(Con información de Héctor Guerrero)

tfo