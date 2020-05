Cuarentena en CDMX reduce contaminación pero no el ozono

Durante una videoconferencia con autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, del Instituto de Salud Publica y de la SEMARNAT, se informó que la cuarentena por la emergencia sanitaria de COVID-19 contribuyó a reducir en un 28% la contaminación, sin embargo, coincidió con la temporada de ozono que termina a finales de mayo.

“Justo en el periodo que estamos confinados en casa o con menor actividad económica al mismo tiempo esta subiendo la temperatura y afectado la radiación, afectando emisiones y reactividad, sí podemos decir que la contaminación bajó, lo que no han bajado del todo son algunos indicadores; monoxido de carbono bajó, CO2 bajó algo pero menos, el no que no ha bajado es el ozono”, dijo

Luis Gerardo Ruíz, Coordinador General de Contaminación y Salud Ambiental (INECC).