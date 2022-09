¿Cuántas hormigas hay en la Tierra? Científicos dan la respuesta

Está previsto que la población humana supere los 8,000 millones en los próximos meses. Pero en comparación con las hormigas, se trata de una cifra menor.

Investigadores han realizado la evaluación más exhaustiva hasta la fecha sobre la población mundial de hormigas, insectos que han colonizado casi todo el planeta, y el total estimado es de 20,000 billones, o aproximadamente 2.5 millones por cada ser humano.

El número no debería sorprendernos teniendo en cuenta lo ubicuos que son estos insectos, muy activos y sociales, y el hecho de que hayan prosperado desde la era de los dinosaurios. El fósil de una hormiga más antiguo conocido data de unos 100 millones de años hasta el período Cretácico.

“Las hormigas ciertamente juegan un papel central en casi todos los ecosistemas terrestres”, dijo el entomólogo Patrick Schultheiss de la Universidad de Würzburg en Alemania, coautor principal del estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Son muy importantes para el ciclo de nutrientes, los procesos de descomposición, la dispersión de semillas de plantas y la perturbación del suelo. Las hormigas también son un grupo extremadamente diverso de insectos, y las diferentes especies cumplen una amplia gama de funciones”, explicó.

“Pero, sobre todo, es su abundancia la que las convierte en actores ecológicos clave”, dijo Schultheiss.