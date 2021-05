¿Cuándo estará México en semáforo verde por COVID-19?; López-Gatell responde

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que no se puede establecer una fecha precisa para determinar cuándo estará México en semáforo epidemiológico color verde por la pandemia COVID-19.

El funcionario federal comentó que es muy alentador que durante 15 semanas se ha registrado una disminución en los contagios por COVID-19.

“Quince semanas es muy alentador, como he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador, pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en buen cuidado utilizando las mismas medidas”, señaló.