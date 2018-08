‘Cuando clamé el nombre de Jesús el avión se detuvo’: pasajero de Aeroméxico

Ramin Parsa, pastor cristiano y pasajero del avión accidentado de Aeroméxico en Durango, aseguró que cuando clamó el nombre de Jesús el avión Raember 190 se detuvo en una zanja.

Este miércoles se dio a conocer el video que grabó Ramin Parsa, uno de los pasajero del avión accidentado de Aeroméxico, que había venido a México a dar una conferencia.

El video lo grabó desde la ventanilla del asiento 15 del avión de Aeroméxico que cubría la ruta Durango-Ciudad de México.

Ramín, uno de los 103 sobrevivientes del vuelo 2431 de Aeroméxico, narró a En Punto que inició a grabar “antes que ocurriera el impacto… estaba filmando la lluvia, después despegó, se levantó e impactó… Cuando se impactó fue cuando se me cayó el teléfono”.

Relato

Ramin Parsa, de origen iraní y nacionalizado estadounidense, relató que “cuando el avión impactó el suelo comenzó el fuego, las flamas… Es como si estuvieras en una caja y alguien la mueve muy fuerte… Comencé a orar en el nombre de Jesús”.

Dijo que “cuando el avión paró las luces se apagaron. Segundos después, comenzó a incendiarse, las llamas comenzaron a observarse en todo el avión. Afuera de mi ventana se observaba rojo… No podía respirar, no respiraba, no tenía oxígeno, comencé a golpear la ventana”.

El fuego incrementaba y Ramir quedó atrapado con otras 102 personas más; el humo comenzó a sofocarlos.

Los pasajeros “estaban en pánico y gritando… De pronto me encontré frente a la salida de emergencia… Vi una mujer que estaba arrastrando a un señor… entonces lo ayudé a empujarlo afuera… brinqué a un ala y una sobrecargo estaba gritando que se apartaran del avión”, señaló.

El pasajero dijo que ayudó a niños y mujeres a salir de la aeronave, en llamas. Los llevó lejos del incendio, los agrupó en un lugar seguro y los resguardó de la lluvia.

Hicimos un círculo, porque necesitábamos estar arropados, estar juntos para mantenernos calientes… Nos acercamos y comenzamos a orar”, apuntó.

Varios minutos después, llegaron los primeros rescatistas. Ramin tomó su celular de nueva cuenta y comenzó a grabar y a tomar más fotografías.

A una mujer con el rostro quemado le presté mi teléfono para que le llamara a su esposo”, entonces “te das cuenta qué tan frágil es la vida… y después sabes que debes amar al otro porque nunca sabes cuándo será tu último momento”, comentó.

Ramin no tiene documentos

Ramin viajó a México la semana pasada; llegó a Durango a una misión cristiana y ofreció conferencias.

En el accidente perdió su pasaporte y aun no puede regresar a Los Angeles, California, donde lo espera sus seres queridos.

Fue totalmente un milagro que estemos vivos… Dios nos salvó de tres cosas; El impacto, el fuego y el humo”, concluyó.



Con información de Marco Antonio Coronel.

