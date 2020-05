¿Cuándo anunciarán CDMX y Estado de México el plan de reapertura de actividades?

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo este lunes cuándo anunciarán, junto al Estado de México, el plan de reapertura de actividades por la pandemia de coronavirus.

“Este miércoles estaremos en condiciones ya de presentar el inicio de algunos detalles de lo que va a ser la continuación de emergencia sanitaria, y también la reapertura de algunas actividades hacia la nueva normalidad en el Valle de México. A nivel nacional hay algunos municipios, llamados municipios de ‘La Esperanza’, que el día de hoy tuvieron la posibilidad de iniciar actividades que no tenían en las semanas pasadas; en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México seguimos en Semáforo Rojo, es muy importante que sigamos con las medidas de quedarnos en casa, si tenemos que salir, hacerlo con Sana Distancia”, explicó Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum dijo que la curva de contagios de Covid-19 sigue al alza en la capital del país, y detalló que el modelo que la Ciudad de México usa para estudiar a la pandemia por Covid-19 proyecta que, en algún momento, habrá aquí cerca 8 mil personas hospitalizadas.

“Estamos pensando que el total de intubados y no intubados podemos llegar, en la Zona Metropolitana, a cerca de 8 mil personas hospitalizadas, es una cifra sumamente alta, que si no hubiéramos tomado las medidas podría ser 3 veces más o 4 veces más. El modelo considera que es hacia finales de mayo, principios de junio, repito, esto no es una ciencia exacta y tiene que ver con que guardemos las medidas de disciplina. Eso significaría que el pico de contagios sucedió 10 días antes o 15 días antes, dependiendo de las características de la persona y precisamente esto es lo que nos guía sobre qué hacer en la zona metropolitana”, agregó la jefa de Gobierno.