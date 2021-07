¿Cuáles son los síntomas del Síndrome post Covid? Secuelas afectan a muchos

Algunas personas que han padecido COVID-19, después de varios meses, siguen enfrentando secuelas.

Te recomendamos: Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, da positivo a COVID-19

En febrero pasado Beatriz, trabajadora del hogar, empezó con los síntomas de COVID-19.

“Desde ese momento ya no salí y al día siguiente ya estaba tomando medicamento, un doctor me estuvo viendo por zoom, al día 7 recaigo feamente, ahí empecé con el oxígeno, nunca me desatendieron, y creo que por eso al día de hoy la estoy contando”, dijo Beatriz Ortiz, empleada del hogar.

Cuenta si bien ya no tiene COVID, quedaron algunas secuelas.

“De repente se me olvidan por segundos las cosas, me canso mucho de los pies, cómo si hubiera estado parada todo el día, pérdida de cabello y para subir escaleras tengo que hacer de dos a tres descansos porque no puedo, me falta el aire”, refirió.