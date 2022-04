¿Cuáles son los síntomas de XE, variante de ómicron?

Sabes cuáles son los síntomas de la nueva subvariante de la COVID-19, conocida como ómicron XE, la cuál es un híbrido “recombinantes” de las cepas BA.1-BA.2, y que según los científicos podría ser un 10% más contagiosa que el BA.2.

Los síntomas asociados a la variante XE, que fue detectada por primera vez en Gran Bretaña en enero del 2022, son nueve y son:

Según las últimas estadísticas divulgadas por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés), se detectaron 763 casos de ómicron XE en el Reino Unido hasta el 22 de marzo, mientras el país registra un alza de contagios de COVID-19.

Hasta el momento, no hay evidencia en el Reino Unido que sugiera que las infecciones por ómicron XE provoquen síntomas más graves que las variantes anteriores del virus o si las vacunas responden bien a la hora de proteger el organismo.

La asesora médica de la UKHSA Susan Hopkins indicó en un comunicado que, al igual que otros tipos, la mayoría de las variantes morirá relativamente rápido.

“Esta recombinante en particular, XE, ha mostrado una tasa de crecimiento variable y aún no podemos confirmar si tiene una verdadera ventaja de crecimiento. Hasta ahora no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la eficacia de la vacuna”, añadió.