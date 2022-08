¿Cuáles son los cruceros más peligrosos para peatones en CDMX?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México identificó en el 2019 alrededor de 200 intersecciones o cruceros más conflictivos, en cuanto a seguridad peatonal y de servicios que se han ido atendiendo.

El mayor número de atropellamientos se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc, con 0.72 atropellamientos por cada millón de viajes, de los que la mayoría ocurre en los alrededores del Centro Histórico y las avenidas Paseo de la Reforma, Ribera de San Cosme y el Eje Central.

La alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra en la segunda posición de atropellamientos, con una tasa de 0.57 hechos de tránsito por cada millón de viajes, y presenta una mayor concentración en la colonia Polanco, específicamente en Ejército Nacional y Horacio, así como en las inmediaciones de la estación Tacubaya del Metro, sobre todo en donde se estacionan los camiones del transporte público.

Los atropellamientos fatales en peatones ocurren la mayoría entre las 00:00 horas y las 6 de la mañana y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche.

En vías primarias, los atropellamientos ocurren cuando los peatones se arriesgan a cruzar sin usar los puentes peatonales.

En vías primarias los vehículos alcanzan una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora.

El uso de celular mientras se cruza las calles, también es común y es un riesgo.

Este miércoles se conmemora el Día Mundial del Peatón, y la recomendación es cruzar en las esquinas, estar atentos a los señalamientos de tránsito y de preferencia no usar audífonos para atender las indicaciones que den los agentes de tránsito.

“En las esquinas hay que cruzar y mirar para los cuatro lados, izquierda porque es el primer contacto con un vehículo que tengamos en la vía, derecha porque puede ser una vía de ambos sentidos, al frente porque podemos tener un señalamiento como semáforo, y atrás por los mismos vehículos porque los vehículos dan vuelta por su lado ciego y no nos van a observar”, destacó Jacobo Grajales, subdirector de la SSCCDMX.

Las secuelas por un atropellamiento pueden cambiarle la vida a cualquiera o perder la vida en un instante.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de 15 a 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año.

Josefina sufre la secuela de un atropellamiento que tuvo hace unos años, cuando se le atravesó a una patrulla, en una avenida de doble sentido.

“Yo ya me había atravesado, pero me ganó una patrulla y sí me arrastró, iba yo así, pero como es doble sentido, se supone que es al lado derecho, pero se fue por el lado izquierdo”, relató Josefina, víctima de atropellamiento.