¿Cuáles son las restricciones que habrá en la Basílica de Guadalupe para el 12 de diciembre?

La Basílica de Guadalupe estará abierta para recibir a los peregrinos los próximos 11 y 12 de diciembre.

Te recomendamos: Confirman que Basílica de Guadalupe sí abrirá el 12 de diciembre, pero con restricciones por covid-19

Sin embargo, debido a que la pandemia de covid continúa, habrá estrictos protocolos de seguridad y restricciones en algunas actividades, informó el Rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez.

“Les vamos a pedir que no pernoctemos, es muy común, sí, ¿verdad?, pernoctar del 10 al 11, del 11 al 12, pero en este año no, el flujo será continuo para ir a saludar, para ir a estar con la Virgen, para cantarle alguna canción mientras vamos caminando y así rendirle nuestro homenaje en este año”, mencionó Monseñor Salvador Martínez, Rector de la Basílica de Guadalupe.

Detalló que este año, las “Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe y la misa de las Rosas serán pregrabadas y transmitidas en televisión abierta, en las plataformas del recinto, así como publicada en las redes sociales de la Basílica.

Los peregrinos que deseen visitar la Basílica de Guadalupe, del 10 al 12 de diciembre, deberán presentar el cuadro de vacunación completo y uso obligatorio del cubrebocas en todo momento durante su estancia dentro y fuera de la Basílica.

Siguiendo los protocolos ante la emergencia por covid, no se permitirá acampar en las zonas aledañas en la celebración por el 490 aniversario de las apariciones marianas en el cerro del Tepeyac.

Francisco Chíguil, alcalde en Gustavo A. Madero pidió a los visitantes que cumplan con las medidas de sanidad para evitar los contagios.

“Recomendamos que no asistan si no lo han hecho, no se recomienda traer niños y niñas y adolescentes, no habrá celebraciones religiosas, ni en el atrio ni en los recintos, estancias de peregrinos no prestarán servicio”, expresó el alcalde.