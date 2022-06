¿Cuál será la ruta de la nube de polvo del Sahara en México?

Concentraciones de partículas de arena conocido como el polvo del Sahara llegaron a los estados de la Península de Yucatán.

Te recomendamos: Polvo del Sahara: ¿Qué es y por qué llega a México?

Las partículas que componen a esta nube son llamadas “iberolitos”, viajan alrededor de 8 mil kilómetros, desde África hasta México, recorriendo el Océano Atlántico, hasta llegar al mar Caribe y Golfo de México.

Los especialistas señalan que no hay daños a la salud por la baja concentración de partículas.

“Pasa a casi 11 kilómetros de altura, es una altura bastante considerable, por lo tanto, no es un problema de salud para los yucatecos, solamente el horizonte blancuzco, el cielo blancuzco”, dijo Juan Vázquez del Comité de Fenómenos Meteorológicos Extremos.

La primera ola de este fenómeno natural que ocurre cada año, fue el 23 de mayo y se espera que más partículas del polvo lleguen en los próximos días.

Daniel es responsable del Observatorio Atmosférico de Mérida, su equipo realizó un análisis sobre la calidad del aire por la presencia de esta nube de polvo.

El resultado, señalan, no superó los 50 microgramos por metro cúbico, que es como se mide la calidad del aire y que, según la Organización Mundial de la Salud, no debe ir más allá de este indicador en el aire que respiramos.

“Si encontramos que su masa es superior a 50 microgramos, ese aire no es adecuado para respirar. La concentración anda rodando en esta temporada hasta los 34 microgramos no supera, no supera este valor recomendado”, concluyó Daniel Rosas.