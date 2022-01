Cuadrillas anticovid entran en marcha en Ecatepec; detienen a hombre por no usar cubrebocas

En el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, se estima que habita más de un millón 645 mil personas. Ahí entró en vigor un bando municipal que exhorta a los habitantes a usar cubrebocas, la sanción máxima es de ocho horas de arresto en caso de que se ignoren los llamados de las cuadrillas que están recorriendo los principales sitios públicos con alta concentración de personas. Por lo pronto, hoy ya hubo un detenido.

Javier ’n’, de 29 años de edad, se convirtió en la primera persona detenida tras la entrada en vigor del bando que obliga al uso de cubreboca en Ecatepec.

Las autoridades municipales dieron a conocer que esta persona se encontraba parada sin cubreboca frente a las oficinas de los juzgados civiles y familiares del municipio, ubicadas en la calle Adolfo López Mateos. Los policías le pidieron colocarse el cubreboca. En un primer momento, el joven acató la instrucción, sin embargo, cuando se alejaron, Javier “n” se retiró nuevamente el cubreboca e insultó a los oficiales, por lo que fue detenido y deberá cumplir un arresto de ocho horas.

“Somos del Ayuntamiento de Ecatepec, soy de la Policía Municipal, le pedimos de favor que use correctamente el cubreboca, recuerde que estamos en pandemia complicada, que tenga buena tarde, gracias”, dijo Roberto Hernández, director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Edomex.

Desde temprano, cuadrillas anti COVID-19, integradas por elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil del municipio de Ecatepec, Estado de México, recorrieron plazas comerciales, mercados y transporte público para hacer cumplir el ordenamiento municipal que hace obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos.

Las sanciones van de 1 a 5 horas de trabajo comunitario y arresto de 2 a 8 horas, a quien incumpla esta disposición legal. Antes de llegar a esto, los funcionarios exhortaron a los ciudadanos a colocarse la protección.

En la cabecera municipal de Ecatepec, hubo varias personas que no lo portaban.

“Vemos que tú no traes cubreboca y es obligatorio traerlo. Sí lo traigo, permíteme. Estamos en el centro, donde está obligado traer el cubreboca y vemos que tú no lo traes. Ahí para la otra, es que vengo muy apresurado”, agregó Jorge Zambrano.

“Me lo acabo de quitar, me lo iba a poner ahorita. Con permiso, tengo prisa. No trae cubreboca. Me lo acabo de quitar, mira aquí está”, destacó Margarita Díaz, transeúnte.