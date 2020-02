CTM brinda apoyo total a gobierno de López Obrador

En la explanada del Monumento a la Revolución, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el invitado de honor a la celebración del 84 aniversario de la CTM, la más importante central obrera del PRI.

Bajo el sol de mediodía, que caía inclemente y parejo para todos, el presidente se comprometió a impulsar que los trabajadores reciban una mejor pensión.

Está fuerte el sol y me propuse no hablar mucho, ya me estoy picando, decirles que vamos a atender el problema de las pensiones, y lo vamos a hacer de la misma manera, de común acuerdo con los empresarios, con los dirigentes de los trabajadores para que cuando el trabajador se retire tenga una pensión digna, una pensión justa como lo merecen los trabajadores de México”, indicó López Obrador.