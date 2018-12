Cruz Roja lanza campaña por la seguridad vial en vacaciones

Con motivo del inicio de la temporada vacacional y fiestas decembrinas, la Cruz Roja Mexicana lanzó la campaña “Vivo estás cool”.

En la Caseta México-Cuernavaca, Fernando Suinaga, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana recomendó practicar seis conductas salvavidas: “Primero, manejar sobrio; segundo, respetar los límites de velocidad, tercero usar el cinturón de seguridad y así mismo como los autoasientos para los menores. No distraer al conductor, usar cascos de motocicletas y bicicletas, y respetar al peatón”.

Con 15 voluntarios entregó aromatizantes a automovilistas que se dirigían a Morelos, con la leyenda “No textees mientras manejas”.

El funcionario de la Cruz Roja advertía a los automovilistas que estaban “en la campaña de seguridad vial, cuidando sus vidas, los invitamos a que se pongan su cinturón de seguridad, respeten los límites de seguridad. Le queremos regalar esto”.

Los automovilistas reconocían la necesidad de tener conciencia y “no usar el celular y proteger las vidas de los demás”.

Algunos señalaron que se trata de medidas “de seguridad que todos debemos utilizar”.

Se recordó que al año fallecen en México más de 16 mil personas en accidentes viales, que 90% de los siniestros son prevenibles y que el uso del celular ha aumentado el índice de accidentes.

Viridiana Zárate, paramédico de la Cruz Roja Mexicana, recordó que “la mayoría, como no reacciona, pregunta qué fue lo que pasó. Y conforme vamos preguntándoles qué venían haciendo, empiezan a recordar que traían el teléfono en la mano, intentaron contestar un mensaje, sonó e intentaron contestar y los distrajo, y el accidente sucedió en cuestión de un segundo”.

Alejandro, de 22 años de edad, está hospitalizado en la Cruz Roja de Polanco víctima de atropellamiento. Su madre, Alejandra, no cuenta con los recursos para la atención médica y recuerda que los accidentes “están al día, la gente a veces va alcoholizada o va con el celular y pues cometen accidentes que uno no espera y uno en el momento pues no cuenta con los medios. A mí más o menos me hablaron de un aproximado de 80 mil pesos”.

Sandra tampoco tiene dinero para pagar la hospitalización y los medicamentos de su hermano, quien, además, quedará con secuelas luego de ser atropellado cuando el conductor se pasó un alto.

Recuerda que a su hermano lo suturaron de varios lados y tuvo fracturas “en toda la pierna”, por lo que ahora “no va a caminar bien”.

En el operativo vacacional de Cruz Roja Mexicana participarán más de 45 mil voluntarios en toda la República, más de 16 mil paramédicos y más de dos mil 500 ambulancias y unidades de rescate.

