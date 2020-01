La cronología del conflicto entre Estados Unidos e Irán

En las últimas décadas la relación entre Irán y Estados Unidos ha estado marcada por tensiones, acusaciones y amenazas. Poderío militar, petróleo y uranio han estado en el centro de la disputa.

Ésta es una cronología de la relación entre ambas naciones:

En 1957, Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo sobre cooperación nuclear civil y una década más tarde, en 1967, Estados Unidos proporcionó a Irán un reactor nuclear junto con combustible de uranio enriquecido en 93%. Un año después, en 1968, Irán suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear que le permitía tener un programa nuclear civil a cambio de un compromiso de no adquirir armas nucleares.

Las cosas se complicaron en 1979 con la Revolución Islámica de Irán que obligó a huir al Sha Mohammed Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos, ante el descontento social con su gestión.

El ayatola Rujollah Jomeini regresó del exilio y se convirtió en el líder supremo del país. Un sentimiento anti Estados Unidos entre la sociedad iraní se incrementó al punto en que estudiantes fundamentalistas tomaron la Embajada norteamericana en Teherán y retuvieron al personal como rehén; una toma que duró 444 días.

En 1980, Estados Unidos cortó los lazos diplomáticos con Irán, se apoderó de los activos iraníes y prohibió la mayor parte del comercio con la república islámica.

En 1984, Washington catalogó a Teherán como un Estado patrocinador del terrorismo. Cuatro años después, en 1988, un buque de guerra estadounidense derribó por error un avión de pasajeros iraní sobre el Golfo. Los 290 pasajeros murieron.

En 2002 con George W. Bush al frente del gobierno estadounidense y tras la sacudida a occidente por los ataques del 9 de septiembre de 2001, Washington declaró a Irán, Irak, Corea del Norte como el “eje del mal” y funcionarios estadounidenses acusaron a Teherán de operar un programa secreto de armas nucleares.

En 2006 se vieron algunos indicios de reconciliación cuando Washington se dijo dispuesto a unirse a las conversaciones nucleares multilaterales con Irán si la república islámica suspendía de manera verificable el enriquecimiento nuclear. Así, en 2008, por primera vez Estados Unidos envió a un funcionario a participar directamente en las negociaciones nucleares con Irán en Ginebra.

Pero en 2012, Barack Obama hizo otro movimiento que dañó la ya golpeada relación con Teherán: sancionó a los bancos extranjeros que no disminuyeran significativamente sus importaciones de petróleo proveniente de Irán. Las ventas de crudo iraní cayeron, provocando una recesión económica.

Ese mismo año, funcionarios estadounidenses e iraníes iniciaron conversaciones secretas sobre el tema nuclear, que se intensificaron en 2013, cuando Hassan Rohani fue electo presidente de Irán con la promesa de mejorar las relaciones de su país con el mundo y la economía.

En septiembre de ese año Obama y Rohani hablaron por teléfono y fue el contacto de más alto nivel entre los dos países en tres décadas.

En noviembre, Irán y seis grandes potencias llegaron a un acuerdo nuclear: Teherán aceptó frenar su trabajo nuclear a cambio de un alivio limitado de las sanciones.

Parecía que el acuerdo coadyuvaría a la relación de Irán con occidente, pero se presentó un inconveniente. En mayo de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró del acuerdo nuclear con Irán y volvió a imponer sanciones económicas paralizantes a ese país.

Estoy anunciando hoy que los Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear de Irán. Estados Unidos no será rehén del chantaje nuclear. El hecho es que este fue un trato unilateral horrible que nunca debió haberse hecho. No trajo calma, no trajo paz y nunca lo hará”, dijo entonces Donald Trump, presidente de Estados Unidos.