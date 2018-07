Crónica: Jornada electoral del 1 de julio

A las 7 de la mañana iniciaron las actividades de la jornada electoral más grande de la historia de México.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó a los ciudadanos a salir a votar y a promover el voto.

El primero de los candidatos presidenciales en emitir su voto fue Andrés Manuel López Obrador de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Salió de su domicilio poco después de las 7 de la mañana y llegó a la casilla cuando aún no había abierto. Al salir, así se refirió a la jornada electoral:

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, acudió a votar en compañía de su esposa.

“Estoy confiado, confío en que habrá tranquilidad y que habrá de ser además una gran fiesta ciudadana, es una elección organizada por ciudadanos, supervisada por ciudadanos”, recalcó.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”, votó en Querétaro.

Me siento muy contento, muy emocionado, lleno de esperanza, convencido de que éste va a ser un gran día, un día extraordinario para nuestro país, para la democracia en México” , comentó.

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón votó en Monterrey, Nuevo León.

Espero que todo termine con tranquilidad, si la gente no me da su confianza, tampoco tengo por qué tener angustias, me dio mucho gusto influir en los jóvenes”, aseguró.