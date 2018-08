Crónica de la Maratón de la CDMX 2018

Los últimos seis años la Maratón de la Ciudad de México ha dado como premio a los participantes una medalla con la forma de una letra.

La primera fue la “M” y sucesivamente siguieron las demás para formar la palabra México.

Este domingo la gran mayoría de los participantes de la 36 edición de la maratón buscaban completar su sexta carrera y así obtener la tan ansiada letra “O”.

Carlo Amador, es médico y aficionado de los maratones. Salió de su casa a las 05:15 horas de la mañana para llegar a la línea de partida: el Zócalo de la Ciudad de México.

-¿Es la primera vez que veo a un corredor recién salido de la tintorería?

“No de la tintorería, es de los plásticos de una tienda, para no estar cargando con el suéter, con bufanda pues implementamos el plástico así en forma de suéter para quitármelo así en los próximos dos o tres kilómetros”, explicó Carlo Amador, corredor

En el Metro encontramos a Mike Cortés quien echaba porras y calmaba los nervios de sus compañeros ya que se hacía tarde y el convoy no pasaba.

“No ha llegado el Metro.

-¿Cómo estamos?

“A ver si entramos”, exclamó Mike Cortés, corredor.

Los corredores entraron a empujones en los vagones que venían repletos.

“Me preocupaba más llegar que correr 42 kilómetros, ve qué hora es.

-Pero ya no necesitan calentar, ¿no?

“Pues acá el chaparrito ya nos viene calentando, pero echémosle más humor a esto”, agregó Mike Cortés.

A las 07:00 horas en punto comenzó la carrera.

Los corredores tomaron Juárez, siguieron por Reforma pasando por el Monumento a la Independencia, siguiendo la ruta original de la Maratón de los Juegos Olímpicos de 1968.

El médico Carlo llevaba paso firme, gracias a una gran preparación de nueve meses.

Pasando la mitad de la carrera, en el kilómetro 24, el cansancio hacía estragos y las piernas no respondían, pero con mucho corazón, muchos siguieron adelante.

El Estadio Olímpico esperaba a los participantes que se enfilaban por la avenida Insurgentes.

Los primeros en llegar fueron los etíopes, especialistas en este certamen.

Una hora después, encontramos a Mike Cortés, quien, en un gesto de deportivismo, detuvo su marcha y ayudó a llegar a la meta a otro competidor, cuando pretendía abandonar la carrera.

“Dijo que no podía y era el kilómetro 22 fíjate y ya no podía, venía prácticamente cabizbajo y que me lo traigo y como que no mira, llegó y llegó”, señaló Mike Cortés, corredor.

-¿No te importó a ti perder lugares perder tiempo por apoyar a un compañero?

“No, no al contrario, yo ya tengo un camino bastante recorrido y eso no me afecta la verdad al contrario es una gran satisfacción. Se llama Juan Manuel y el día de hoy lo conocí, ¿nos encontramos en el Metro no?, sí de hecho en el metro nos encontramos”, compartió Mike Cortes, corredor.

También culminó la carrera Chucho Gama, director del Mariachi Gama Mil quien dejó a un lado el violín para completar su sexto maratón y obtener la “O” de México.

“Empezamos con ‘Las Mañanitas’, ahí por el Ángel ya era el ‘Mariachi Loco’ y ya al final ‘Las Golondrinas’ porque ya no hallábamos la puerta, me faltaba la ‘O’, ya cumplimos ahora sí”, destacó Chucho Gama, director del Mariachi Gama Mil.

El médico Carlo Amador también cruzó la meta a las tres horas de competencia y logró el objetivo colgarse el nombre de México al cuello.

“A todo dar, acá estamos como lo muerden los atletas, ahí está con la marca bien logrado con esto ya se logró completar la palabra de México. Estuvo genial y es padrísimo echarte los 42 y encontrarte así a todos los cuates en la meta”, concluyó Carlo Amador.

Con información de Santos Briz.

LLH