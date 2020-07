Crónica completa de la visita de AMLO a Donald Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue bien recibido en Washington, en la visita de trabajo que hizo para reunirse con el presidente Donald Trump. Sin declaraciones fuera de lugar, sin tuits intempestivos de parte del presidente estadounidense, al contrario, con gestos repetidos de simpatía y mucha cortesía.

Muy temprano, el presidente López Obrador visitó el Memorial a Abraham Lincoln, uno de los máximos santuarios políticos de Estados Unidos.

En la estatua de Benito Juárez, frente al Hotel Watergate, se escuchó el Himno Nacional. A pocos metros de ahí, también saludó a mexicanos a favor y en contra de su visita.

Mientras el presidente López Obrador y su comitiva tenían una reunión preparatoria, a metros de la Casa Blanca sonaba el mariachi.

En un acto inusual, el propio Trump recibió al presidente mexicano a la puerta de la Casa Blanca. Por 40 minutos se reunieron solo con sus respectivos traductores y después, con sus comitivas, realizaron intercambios de ideas y regalos.

Mientras, en el Jardín de las Rosas, la prensa esperaba el mensaje conjunto que iniciaría 15 minutos antes de las tres de la tarde, los mandatarios firmaron una declaración conjunta que destaca los beneficios del T-MEC para las economías y poblaciones de ambas naciones.

Antes, dieron sendos mensajes donde dejaron claro que entre ambos hay amistad y entendimiento.

El mandatario estadounidense también destacó la labor realizada en materia migratoria, de seguridad y en el combate a la pandemia, y cerró así su mensaje:

Al tomar la palabra, el presidente López Obrador dijo que la visita obedecía a la entrada en vigor del T-MEC, pero habló también del aporte de los mexicanos en Estados Unidos y señaló que en la historia de ambas naciones ha habido agravios que aún no se olvidan pero que se han establecido acuerdos de cooperación y convivencia.

Sostuvo que, cómo se entendieron Benito Juárez y Abraham Lincoln, es posible hacerlo sin prepotencias.

“Presidente Trump: Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrán de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento . Afortunadamente ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos”, refirió el presidente de México.

También hizo esta consideración a Trump.

A las cinco y media de la tarde, hora de México, en la Casa Blanca, ante los empresarios que lo acompañaron en su viaje, tanto el presidente López Obrador como Trump se llamaron “amigos”.

López Obrador devolvió la cortesía.

“Vengo también a esta cena a la que me ha invitado mi amigo el presidente Donald Trump, acompañado de empresarios mexicanos, de empresarios destacados, no sólo porque invierten, producen, generan empleos; sino también porque tienen una dimensión social, están pensando no sólo en la acumulación de ingresos, sino también en que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a nuestro pueblo. Fallaron los pronósticos, no nos peleamos y vamos a seguir siendo amigos”, concluyó el presidente López Obrador.