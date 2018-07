Critican en redes a candidato electo en San Luis Potosí por pandillerismo

Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis”, candidato ganador en la elección a diputado local en el distrito 8 de San Luis Potosí, ha sido criticado duramente, pero no por sus propuestas o su comportamiento, sino por su forma de vestir, sus tatuajes y por haber pertenecido a una pandilla.

Toda, toda la vida he sufrido con eso y pues he aprendido a sobrevivir, de hecho, golpeteos, todo lo que me han hecho, amenazas de muerte, no me sé rajar ni mucho menos”, afirmó César.