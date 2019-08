Millones de venezolanos reciben salario de 2 dólares mensuales

Hoy, por primera vez, millones de venezolanos reciben un dólar por concepto de pago quincenal de sueldos y pensiones. Este hecho es la confirmación de una crisis sin precedentes que ha rebajado el salario mínimo mensual a 2 dólares y que tiene a la mayoría de los ciudadanos en la miseria y sin indicios de mejorar a corto plazo.

Con el dólar estadounidense alrededor de los 20,000 bolívares, el salario mínimo de 40,000 bolívares que fija el Gobierno se traduce en 2 dólares mensuales, una cantidad que no alcanza para comprar un kilo de carne o un cartón de huevos.

Entre jubilados y empleados activos son casi 10 millones de personas las que esta semana recibieron en sus cuentas el equivalente a un dólar, según la cotización oficial del Banco Central (BCV) porque en el mercado paralelo, que rige toda la actividad económica, la moneda local está más devaluada todavía.

Siendo optimistas y con algo de suerte, cualquier venezolano que devenga este monto mensual puede comprarse una harina de maíz o un kilo de azúcar. Una vez se acaben estos productos, en dos o tres días, tendrá que esperar nuevamente hasta la siguiente quincena, cuando muy seguramente el salario será menor.

En los últimos 30 días, la moneda local -el bolívar- se devaluó el 50 % frente al dólar, que hoy cuesta el doble que a finales de julio, todo dentro de la hiperinflación nacional en la que los precios de bienes y servicios suben a veces diariamente.

Hoy en Venezuela, el venezolano está ganando 2 dólares al mes (…) ¿qué pudieran hacer para mantener a su familia con 2 dólares al mes en una situación en la que no hay agua, no hay luz, que no hay transporte público?”, se preguntó esta semana el jefe del Parlamento, Juan Guaidó.